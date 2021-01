Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Eisplatte fällt auf Fahrzeug - PKW rollt davon - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Bühlertann: PKW rollt davon

Am Dienstag um 02:45 Uhr parkte ein 34-Jähriger seinen PKW Opel in der Sonnenhalde. Hierbei vergas er sein Fahrzeug gegen ein Wegrollen ausreichend zu sichern. Nachdem er aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, machte sich dieses selbstständig und rollte davon. Der PKW prallte gegen eine Mülltonnenbox. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Wolpertshausen: Glätteunfall

Am Montag um 07:15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem PKW Opel die Landstraße 2218 von Ilshofen in Richtung Wolpertshausen. In einer leichten Rechtskurve kam der Opel, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn, ins Rutschen und im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidiert er mit einem entgegenkommenden PKW Seat eines 44-Jährigen. Ein nachfolgender 41-Jähriger Toyota-Fahrer bremste sein Fahrzeug unverzüglich ab, rutschte jedoch aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn gegen den stehenden Opel. Bei dem Unfall wurden der Opel-Fahrer sowie der Seat-Fahrer leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel sowie der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Wallhausen: Eisplatte fällt auf Fahrzeug

Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer war am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der K2512 von Roßbürg in Richtung Michelbach unterwegs. Dabei kam ihm ein anderer Mercedes-Fahrer entgegen. Von diesem löste sich eine Eisplatte und fiel auf die Windschutzscheibe des 50-Jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das andere Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Mercedes Sprinter handeln soll, fuhr anschließend weiter. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 0795 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Ein 51-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montagabend gegen 20:00 Uhr die Voithstraße und wollte die Kreuzung mit der Brunnenstraße geradeaus passieren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 49-jährige Fiat-Fahrerin auf der Brunnenstraße, wodurch es zur Kollision kam. Die 49-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18 000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagmorgen 06:45 Uhr und 06:50 Uhr einen geparkten Renault in der Egerländer Straße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt unter der Telefonnummer 07951 4800 Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher entgegen.

