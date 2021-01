Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Ein Pkw-Lenker kam am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr auf der L 1158 in Fahrtrichtung Untergröningen im Bereich einer Linkskurve bei Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 2000 Euro. Im Bereich der angrenzenden Böschung entstand geringer Sachschaden.

Westhausen: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich B 29/B 290 fuhr am Montagvormittag ein 55-jähriger Lkw-Lenker gegen 8.50 Uhr aus Unachtsamkeit auf einen stehenden 42-jährigen VW-Lenker auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Hüttlingen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Auf der B 29 kam es am Montagvormittag gegen 8.15 Uhr zwischen Oberalfingen und Hüttlingen zu einem Auffahrunfall. Ein 43-jähriger Lkw-Lenker war bei stockendem Verkehr bei winterlichen Straßenverhältnissen auf einen 59-jährigen VW-Lenker aufgefahren, der durch den Aufprall nach rechts von der Straße abkam. Im weiteren Verlauf stieß der Lkw noch gegen den Daimler einer 65-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt auf der Bundesstraße wendete, sowie den Opel einer 45-Jährigen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert. Der VW-Lenker sowie die Daimler-Lenkerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Neresheim: Glätteunfall

Auf schneeglatter Fahrbahn kam am Montagmorgen ein 49-jähriger Mazda-Lenker gegen 6.20 Uhr auf der L 1084 in Fahrtrichtung Aalen ins Rutschen. Dabei drehte sich der Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommender 33-jähriger Renault-Lenker nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Mazda kollidierte. Beide Fahrzeuglenker wurden dabei leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

