Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201106 - 1143 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Kräften der Operativen Einheit der Polizeidirektion Süd gelang am Donnerstag, den 05. November 2020, gegen 23.55 Uhr, die Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach erfolgtem Pkw-Aufbruch.

Die beiden Männer, ein 19-jähriger Frankfurter und ein 17-Jähriger ohne festen Wohnsitz, fielen den Beamten zunächst in der Wilhelm-Leuschner-Straße, an der Ecke zur Straße Mainlust, auf. Sie nährten sich einem dort abgestellten BMW. Während sich der 17-Jährige an dem Auto zu schaffen machte, sondierte der 19-Jährige die Gegend. Als sich das Fahrzeug eines privaten Sicherheitsdienstes näherte, ließen beide von dem BMW ab und zogen weiter in die Buchgasse. Dort galt ihr Interesse einem geparkten VW Polo. An diesem Fahrzeug schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Sonnenbrille der Marke Ray-Ban sowie eine schwarze Kameratasche. Mit ihrer Beute flüchteten sie vom Tatort. Der 19-Jährige konnte im Durchbruch der Dominikanergasse zur Kurt-Schumacher-Straße festgenommen werden. Er wies eine blutende Schnittwunde an der linken Hand auf, die von der zerstörten Scheibe des Polos stammen dürfte. Sein Komplize, der 17-jährige Wohnsitzlose, konnte hinter der Kleinmarkthalle, in der Ziegelstraße, festgenommen werden. Er führte die beiden entwendeten Gegenstände mit sich, die später durch den Eigentümer des Polos als ihm gehörig identifiziert werden konnten.

