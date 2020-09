Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Eher leichte Verletzungen erlitt am Sonntag ein Mann bei einem Unfall bei Ehingen.

Ulm (ots)

Der 46-Jährige war gegen 16.15 Uhr zwischen Granheim und Erbstetten unterwegs. Vermutlich wegen eines Bremsfehlers rutschte seine Yamaha in einer Kurve weg. Der Rettungsdienst brachte den eher Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei aus Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 5.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

+++1670381

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell