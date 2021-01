Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand einer Trafostation - Betrunkener griff Polizisten an - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Trafostation niedergebrannt

Auf einem Betriebsgelände in der Salierstraße brannte am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr eine Trafostation. Die örtliche Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 30 Mann zum Löscheinsatz ausgerückt. Letztlich brannte die Trafostation vollständig nieder. Das Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wurde bislang noch nicht beziffert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 00.25 Uhr stellte eine Polizeistreife eine beschädigte Leitplanke auf der B 14 zwischen Strümpfelbach und Backnang fest. An der Unfallstelle konnten noch einige zurückgelassene Fahrzeugteile festgestellt werden. Das Unfallauto und dessen Fahrer waren bereits weg. Der zurückgelassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. An Hand der zurückgelassenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem geflüchteten Unfallauto um einen Pkw Renault Zoe handeln. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und auf den geflüchteten Autofahrer geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Backanng: Unfall beim Spurwechsel

Ca. 3500 Euro Sachschaden verursachte am Montag gegen 11.30 Uhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer. Er befuhr die B 14 in Richtung Schwäbisch Hall, als er bei der "Spritnase" auf die rechte Fahrspur wechselte und dabei mit einem neben ihm fahrenden Pkw-Gespann kollidierte. Verletzt wurde bei dem seitlichen Zusammenstoß niemand.

Winnenden / Oppenweiler: Betrunkener greift im Krankenhaus Polizisten an

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung stürzte ein 31-jähriger Mann am Montagabend im Bereich der Hauptstraße in Oppenweiler zu Boden und war nicht mehr in der Lage, selbstständig aufzustehen, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Da der Mann derart betrunken war und zuvor längere Zeit im Schnee lag, wurde er mit einem Rettungswagen nach Winnenden ins Rems-Murr-Klinikum gebracht. Im Klinikum wurde der Mann plötzlich aggressiv und beleidigte das Personal sowie mehrere Polizeibeamte aufs Übelste, zudem schlug er mehrfach in Richtung der Ordnungshüter. Der Betrunkene wurde letztlich in eine Spezialklinik eingeliefert und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Plüderhausen: Lkw contra Pkw

Beim Rückwärtsfahren übersah ein 45-jähriger Lkw-Fahrer am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr den Fiat Panda einer 65 Jahre alten Frau, die zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt in der Hauptstraße stand. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

