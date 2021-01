Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfall nach gesundheitlichem Problem

Eine 51-jährige Frau befuhr am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr die Röchlingstraße in Richtung Bahnhof. Aufgrund eines gesundheitlichen Problems verlor die Frau die Kontrolle über ihren Audi und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend wurde sie nach links abgewiesen und streifte eine Holzhütte und danach etwa 30 Meter entlang einer Steinmauer. Schließlich prallte die Frau in ihrem Fahrzeug gegen einen Laternenmast und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die 51-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

