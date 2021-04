Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Versuchter Raubüberfall

Anröchte (ots)

Am Mittwochabend (14. April) kam es gegen 22 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt an der Hauptstraße in Anröchte. Nachdem zwei unbekannte Männer, aufgrund der bereits geschlossenen Eingangstür das Geschäft zu betreten, passten sie drei Mitarbeiter an einem Nebeneingang ab und schubsten diese wieder in Richtung Innenraum. Plötzlich ließen die Unbekannten von den Mitarbeitern ab, liefen ohne Beute zu einem Mazda 6 Kombi mit gelben Kennzeichen (ggf. aus den Niederlanden) und verließen den Tatort. Keiner der Mitarbeiter des Supermarktes wurde verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen werden beschrieben als

- 20 bis 30 Jahre alt - circa 185 cm groß - Die Tatverdächtigen hatten blaue OP-Handschuhe an. - Einer von ihnen trug eine Brille und eine braune Jacke.

Zeugen, die Hinweise auf den versuchen Überfall geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen.

Aufgrund der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden im Nahbereich mehrere Personen kontrolliert. In zwei Fällen fanden die Beamten bei den Kontrollierten Betäubungsmittel. Ein 20-Jähriger leistete hierbei Widerstand. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und legten ihm Handfesseln an. Der junge Mann wurde anschließend der Wache zugeführt, welche er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Er wird sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. (reh)

