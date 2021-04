Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Quad gestohlen

Werl (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14. April) wurde von einem Grundstück in der Straße "Im Oberdorf" entwendet. Das mit einem Kettenschloss zusätzlich gesicherte Fahrzeug der Marke Zhejiang Jonqay hatte das Kennzeichen LP-JG3. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Quads geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

