Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Aufgefahren

Geseke (ots)

Am Donnerstag (15. April), gegen 9 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Lippstädter mit seinem Auto den Südring aus Richtung Salzkotten kommend in Richtung Erwitte. Am Kreisverkehr Südring/Othmarstraße/Bürener Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Als er wieder anfuhr, prallte von hinten eine 26-jährige Autofahrerin aus Altenbeken mit ihrem Wagen auf sein Heck, auf. Durch den Unfall verletzte sich der 58-Jährige leicht. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 2.500 Euro ein. (reh)

