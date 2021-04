Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Polizei sucht Auto mit Flammen Aufkleber

Lippstadt (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem grau/silbernen VW Golf mit Soester Kennzeichen. Der Wagen soll nach Zeugenangaben auf der Motorhaube einen Aufkleber in Form von Flammen gehabt haben. Grund für die Suche ist ein Verkehrsdelikt am Sonntag (18. April), gegen 17.55 Uhr, auf der Benninghauser Straße in Benninghausen. Zwei Fußgängerinnen aus Lippstadt wollten vom Hammerschmidtbogen aus die Straße im Bereich einer Verkehrsinsel queren, als der Fahrer oder die Fahrerin des VW-Golfs die Fahrbahnseite wechselte und verbotswidrig mit überhöhter Geschwindigkeit links an der Verkehrsinsel in Richtung Benninghausen vorbeifuhr. Die Zeuginnen gaben an, dass ein Zusammenstoß mit einer der Fußgängerinnen nur verhindert werden konnte, weil die andere Frau ihre Bekannte zurückriss und hierdurch am Betreten der Fahrbahn hindern konnte. Die Polizei fertigte daraufhin eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten VW Golf machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

