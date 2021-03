Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Radler fährt gegen Auto

Leichte Verletzungen erlitt ein 61-Jähriger am Sonntag in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr stand der 35-Jährige mit seinem Mercedes in der Weilerstraße. Er öffnete die Fahrertür. In diesem Augenblick fuhr ein 61-Jähriger Radler an dem geparkten Auto vorbei. Der konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen die Autotür. Dabei stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

