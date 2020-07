Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Verletzte bei Motorradunfall auf B225

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B225/Dorstener Straße sind am Sonntag, gegen 10.50 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Herten war zusammen mit seiner 60-jährigen Ehefrau (Sozia) Richtung Dorsten unterwegs. Im Bereich der A52 musste der Motorradfahrer bremsen, verlor dabei die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Sowohl der Fahrer als auch die Sozia wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 60-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

