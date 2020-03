POL-OG: Achern, Gamshurst - Unachtsam

Polizeipräsidium Offenburg

Zu einer leichtverletzten Leichtkraftradfahrerin kam es am Sonntag kurz vor 17 Uhr in der Lange Straße. Die 17-Jährige fuhr mit ihrer KTM hinter anderen Zweiradlenkern her und erkannte nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeirevier Achern zu spät, dass diese vor ihr abbremsten. Infolge dessen fuhr sie auf das Leichtkraftrad eines 16-Jährigen auf und kam dadurch zu Fall. Sie musste zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden an den beiden Zweirädern beläuft sich auf etwa 400 Euro.

