POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

--- Update zu der Vermisstenfahndung in Niedernhall---

Niedernhall: Vermisstenfahndung beendet - Frau angetroffen

Die vermisste 61-jährige Frau wurde am Montagabend angetroffen. Die Vermisstenfahndung ist dadurch beendet.

Niedernhall: Vermisstenfahndung

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Niedernhall. Die 61-jährige Marina S. verließ am Morgen des 07. März 2021 die eheliche Wohnung. Am darauffolgenden Tag erschien sie nicht an ihrer Arbeitsstelle. Sie führt weder Geld noch Mobiltelefon mit sich. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation oder in hilfloser Lage befindet. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Die Vermisste ist ca. 160 cm groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine beige Jacke und eine beige Jogginghose.

Hinweise auf die Vermisste werden von der Kriminalpolizei Künzelsau, Telefon 07940 9400, entgegengenommen.

