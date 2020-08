Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: eine verletzte Radfahrerin

Kempen (ots)

Am Freitag den 14.08.2020 um 19:30 Uhr befuhren eine 49jährige Wachtendonkerin und ein 54jähriger Wachtendonker im Rahmen einer Radtour die Straße Zum Bruch in Fahrtrichtung Gelinterstraße. Ca. 100 Meter nach der Einmündung Nikolausweg/Zum Bruch fuhr die 49 jährige rechts neben den 54jährigen um sich mit diesem zu unterhalten. Dabei streifte sie mit ihrem Lenker anderen Fahrradfahrer. Dadurch kam die Wachtendonkerin zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Sie wurde in das KH Kempen verbracht, wo sie nach einer ambulanten Behandlung entlassen wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell