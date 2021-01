Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unerwartete Ladung - Unfallfluchten - Auto fährt gegen Hauswand - Unfälle

Kreßberg: Unfallflucht

Am Donnerstag um 18:15 Uhr wurde ein PKW BMW, welcher am Straßenrand im Auweg geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Blaufelden: Vorfahrt missachtet

Ein 20-Jähriger befuhr am Donnerstag um 14.50 Uhr mit seinem VW Golf die Schulstraße in Richtung Rothenburger Straße. An der Abzweigung zum Eichendorfweg missachtete der junge Fahrer die Vorfahrt eines von dort heranfahrenden Ford eines 63-Jährigen. Der Ford-Fahrer wich nach rechts aus um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden. Hierbei streifte der Ford einen BMW welcher dort geparkt war. Der 20-Jähruge fuhr weiter ohne anzuhalten. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der junge Mann durch die Polizei ermittelt werden. Er gab gegenüber den Beamten an, den Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand nicht bemerkt zu haben.

Schwäbisch Hall: Unerwartete Ladung

Am Mittwoch um 13:30 Uhr sollte auf einem Firmengelände in der Bruckäckerstraße ein LKW, welcher kurz zuvor eingetroffen war, entladen werden. Nach dem Öffnen der Ladetüren staunten die Arbeiter nicht schlecht, als ihnen plötzlich fünf Männer entgegentraten. Durch die sofort herbeigerufene Polizei konnte festgestellt werden, dass es sich bei den fünf Männern vermutlich um afghanische Staatsangehörige handelt. Wann und wo die Männer auf die, am Grenzübergang verplombte Ladefläche gelangt sind, ist bislang unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Nach den durchgeführten Personenfeststellungsverfahren wurden die fünf Männer in eine LEA verbracht.

Wolpertshausen: Sattelauflieger streift PKW

Am Donnerstag um 12 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit einem Volvo Sattelzug die Kreisstraße 2568 von Unterscheffach in Richtung Reinsberg. Kurz nach Unterscheffach kamen dem LKW in einer Linkskurve zwei PKW entgegen. Aufgrund der Fahrzeuglänge des Zuges, ragte der Auflieger über die Fahrbahnmitte hinaus. Die entgegenkommenden Fahrzeuge setzten ihre Fahrt trotzdem fort, so dass der Auflieger eines der entgegenkommenden Fahrzeuge, einen VW Up einer 60-Jährigen, streifte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 22 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Breiteichstraße. Hierbei überfuhr der Unbekannte ein dort aufgestelltes Schild, welches auf dem dortigen Grünstreifen aufgestellt war sowie zwei Büsche. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelfeld: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr, wurde ein PKW Peugeot, welcher im Eichenweg geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: LKW fährt auf PKW auf

Am Donnerstag um 16:15 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem LKW MAN die Karlstraße stadtauswärts. An der Einmündung zur Straße Auf dem Bühl bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 52-jährige Ford-Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte und fuhr auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auto fährt gegen Hauswand

Aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag um 16 Uhr eine 79-Jährige mit ihrem Daimler-Benz gegen die Hauswand eines Discounters in der Crailsheimer Straße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

