Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Lkw beschädigt Pkw

Am Freitagmorgen fuhr ein 40-jähriger Lkw-Lenker gegen 4.10 Uhr beim Rangieren auf der Pfromäckerstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Neresheim-Ohmenheim: Unfall beim Überholen

Auf der B 466 in Fahrtrichtung Neresheim fahrend überholte ein 50-jähriger Audi-Lenker am Montagnachmittag gegen 13.15 Uhr einen vorausfahrenden Lkw und wollte einen weiteren Lkw überholen. Da dieser gerade von einem 25-jährigen Audi-Lenker überholt wurde, musste der 50-jährige stark abbremsen, um ein Auffahren zu verhindern, kam dabei durch Glätte mit der linken Fahrzeughälfte von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kam letztendlich im rechten Straßengraben zum Stehen. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Abbiegen von der Färbergasse nach rechts in die Obere Straße streifte eine 72-jährige Ford-Lenkerin am Donnerstag, gegen 10.35 Uhr einen dort stehenden Begrenzungspoller. An ihrem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Pkw rollte Böschung hinunter

Nachdem ein 36-jähriger Ford-Lenker am Donnerstag gegen 18.25 Uhr sein Fahrzeug in der Straße Hoher Garten abgestellt hatte, ohne es genügend gegen das Wegrollen gesichert zu haben, rollte es rückwärts eine Böschung hinunter, wo es schließlich durch ein Werbeschild angehalten wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Unterschneidheim: Wildunfall

Beim Überqueren der K 3204 wurde am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Reh von dem Pkw eines dort fahrenden 57-jährigen Opel-Lenkers erfasst. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeugbrand

Auf der BAB 7 kam es am Donnerstagvormittag gegen 8.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen zu einem Fahrzeugbrand. An einem Lkw brach im Bereich des Kühlers ein Feuer aus, das noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Fahrer gelöscht werden konnte. Die Schadenshöhe an dem Lkw ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell