Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bremsen manipuliert, Verkehrsunfälle & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Schorndorf: Bremsen an geparktem Pkw manipuliert

Durch einen bisher unbekannten Täter wurden zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen die Bremsen an allen vier Rädern eines KIA, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Vorderen Ramsbachstraße abgestellt war, stark eingeölt, sodass diese nicht mehr funktionstüchtig waren. Als das Fahrzeug am Donnerstag in Betrieb gesetzt wurde, konnte ein Unfall nur knapp verhindert werden. Am Pkw mussten Teile der Bremsen ausgetauscht werden, der Sachschaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 88-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 8:10 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Als ihn kurz nach der Ausfahrt Schorndorf-West ein anderer Pkw auf dem rechten Fahrstreifen überholte, erschrak der Rentner, kam zweimal nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Sein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 13.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Brandalarms rückte die Feuerwehr am Donnerstagvormittag gegen 11:20 Uhr zur Gottlieb-Daimler-Realschule aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden - es handelte sich um einen durch Bauarbeiten ausgelösten Fehlalarm.

Backnang: Auffahrunfall

Eine 53-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen die Heinrich-Hertz-Straße und wollte bei der Weissacher Straße abbiegen. Hierbei übersah er, wie eine vorausfahrende Golf-Fahrerin abbremste und fuhr deshalb auf deren Pkw auf. Bei dem Auffahrunfall, der sich gegen 9 Uhr ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell