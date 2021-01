Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Mittwochabend wollte ein 38-jähriger Daimler-Lenker gegen 20 Uhr auf der Gartenstraße nach einer Linkskurve wegen eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw nach rechts ausweichen. Dabei stieß er mit der Fahrzeugfront gegen das rechte Heck eines geparkten Smart. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro.

Abtsgmünd: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz im Gewerbegebiet Osteren prallte eine 61-jährige Fiat-Lenkerin am Mittwoch gegen 15.45 Uhr beim Rückwärtsausparken aus Unachtsamkeit gegen den Metallmast eines aufgestellten Zeltes. Es entstand dadurch ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Essingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel im Bereich des Zubringers von der B 19 auf die B 29 kollidierte am Mittwoch ein 55-jähriger Lkw-Lenker gegen 13.15 Uhr mit einem 31-jährigen Daimler-Lenker, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Westhausen: Pkw-Lenker leicht verletzt

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Baiershofener Straße wurde am Mittwoch gegen 13.15 Uhr ein 47-jähriger Skoda-Lenker leicht verletzt, als er beim Beladen seines Kofferraumes von einem rangierenden Fahrzeug mit den Knien zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Tannhausen: Laternenmast beschädigt

Ein 22-jähriger Sprinter-Lenker prallte am Dienstag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr im Finkenweg vermutlich beim Rangieren gegen einen Laternenmast. Der Fahrer stieg kurz aus, schaute sein Fahrzeug an und fuhr weiter. Er konnte aufgrund Zeugenaussagen ermittelt werden. An dem Laternenmast entstand Schaden von ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch wurde zwischen 6.50 Uhr und 17.10 Uhr ein geparkter Pkw Seat am hinteren linken Kotflügel sowie der Stoßstange beschädigt, der im Parkhaus am Stadtgarten abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

