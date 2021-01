Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Automatenaufbruch & Sachbeschädigungen

Remshalden-Geradstetten: Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Am Dienstagnachmittag kurz vor 17:30 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass sie gerade zwei weibliche Personen in der Winterbacher Straße dabei beobachtet, wie sich diese an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Vor Ort traf die hinzugerufene Polizeistreife auf zwei 14-jährige Mädchen, die versuchten, den Automaten aufzubrechen. Ob dieser beim Aufbruchsversuch beschädigt wurde, ist bislang nicht bekannt. Die beiden Teenager wurden anschließend ihren Eltern überstellt, sie müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Schorndorf-Haubersbronn: Sachbeschädigung an Lkw

Bisher unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen die Rückleuchten eines in der Bronnwasentraße abgestellten Lkw. Der Sachschaden am geparkten Lkw der Marke Daimler wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Fellbach: Fenster an Schule beschädigt

Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr beschädigten bisher unbekannte Vandalen insgesamt fünf Fenster der Auberlen-Realschule im Hermann-Löns-Weg. An den Fenstern wurde jeweils die äußere Scheibe der Zweifachverglasung beschädigt. Hinweise auf die bisher unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

