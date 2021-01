Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Rucksack mit Laptop entwendet - Fußgänger stürzt auf Gehweg - PKW zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Rucksack mit Laptop entwendet

Am Dienstag um 16:44 Uhr vergaß ein Mann beim Einsteigen in den Zug seinen dunkelblauen Rucksack der Marke EastPack auf einer Bank im Bahnhofsbereich. In dem Rucksack befand sich ein Laptop der Marke Dell Latitude 5300. Bei einer Nachschau um 17 Uhr war der Rucksack nicht mehr da. Wer hat eine Person gesehen, die den Rucksack mitgenommen hat bzw. wer weiß, wo sich der Rucksack mit dem Laptop zwischenzeitlich befindet? Hinweise erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990

Aalen: PKW zerkratzt

Am Freitag wurde zwischen 06:25 Uhr und 08:20 Uhr ein PKW Ford, welcher auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Bleichgartenstraße geparkt war, auf der linken Seite zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Lauchheim: Aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro kam es am heutigen Mittwoch gegen 07.15 Uhr an der Auffahrt zur B29. Ein 60-jähriger Lenker eines VW Passat befuhr die K3318 und wollt auf die B29 einfahren. Hierbei bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 22-jährige Lenker eines Seat Ibiza anhalten musste und fuhr auf.

Leinzell: LKW prallt gegen PKW

Am Mittwoch um 08:30 Uhr wollte ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes LKW von der Wolf-Hirth-Straße nach rechts in den Eckernweg einfahren. Hierbei kam der LKW auf einer Eisplatte ins Rutschen und prallte gegen einen dort geparkten PKW Opel. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Heubach: Fußgänger stürzt auf Gehweg

Am Mittwoch um 08:35 Uhr stürzte ein 44-jähriger Fußgänger auf einem eisglatten Gehweg in der Schillerstraße. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aalen-Unterrombach: Parkenden PKW beschädigt

Ein PKW VW, welcher zwischen Montag, 14.30 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr am Straßenrand im Fuchsweg geparkt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

