Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - hochwertige Uhren erbeutet

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.07.2020 entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Rolex-Uhren in einem Gesamtwert von über 70000 Euro. Ein 68-jähriger Mann bot seine antiken und seltenen Uhren über Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf an. Ein "Interessent" meldete sich und bekundete Interesse an der angebotenen sowie mehrere weiteren Uhren. In der Wohnung des Geschädigten in der Gerberstraße in Bad Dürkheim, sollten die Uhren zusammen begutachtet werden. Als sich der 68-jährige kurzzeitig auf seinen Balkon begab, nutze dies der Täter aus und schloss hinter ihm die Balkontür zu. Er entwendete im Wohnzimmer eine Tasche mit 6 wertvollen Uhren und verließ die Wohnung. Erst 20 Minuten später gelangte der Geschädigte vom Balkon in seine Wohnung und begab sich zur Polizei. Der Täter war ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, blond, sprach perfekt deutsch ohne Akzent und gab an angeblich aus Frankfurt zukommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

