Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ungewöhnlicher Unfall - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Dienstag gegen 16.00 Uhr in der Schütt gegenüber der Apotheke. Die Insassen eines weißen VW gaben an, ihr Fahrzeug geparkt zu haben und in die Stadt gegangen zu sein. Als sie zurückkamen stand vor ihrem PKW Stoßstange an Stoßstange ein Renault Megane. Dessen Fahrer wiederum gab gegenüber der Polizei an, dass er ordnungsgemäß rückwärts eingeparkt und sich sogar noch vergewissert habe, dass für den VW genügend Platz zum Ausparken bleibt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200 EUR. Da die Schütt zu dieser Zeit stark Fußgänger frequentiert ist bittet die Polizei Neustadt Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. /WaSt

