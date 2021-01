Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Omnibus streift PKW

Beim Vorbeifahren streifte am Mittwoch um kurz nach 13 Uhr ein 55-Jähriger mit seinem Omnibus einen VW Golf eines 33-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt in Blaubach in einer Haltebucht stand. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht schnell geklärt

Am Mittwoch um 18 Uhr beschädigte eine zunächst unbekannte Fahrzeuglenkerin beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Straße Im Lehen einen daneben parkenden PKW BMW. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die 60-Jährige Unfallverursacherin konnte jedoch durch die Polizei schnell ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr

Am Mittwoch um 16:15 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Daimler-Benz Vito die Eugen-Bolz-Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Ostumfahrung übersah er einen Mercedes eines 43-Jährigen, welcher bereits im Kreisverkehr fuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2100 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gaildorf: Auffahrunfall

Am Mittwoch um kurz nach 15.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Ford-Fahrer in der Bahnhofstraße aufgrund Unachtsamkeit auf den langsam vor ihm fahrenden VW Caddy eines 62-Jährigen auf. Der Caddy wurde aufgrund des Aufpralls auf den davor fahrenden Opel Astra aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Oberrot: Klein-LKW rutscht auf PKW

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem VW Transporter die enge Straße zum Brennhof. In einer unübersichtlichen Kurve kam dem VW-Fahrer ein Klein-LKW entgegen. Beide Fahrzeugführer bremsten ihre Fahrzeuge daraufhin ab, kamen aber auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierten frontal. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

