Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen -Todesfallermittlungen ergaben neue Erkenntnisse-

Schorndorf: (ots)

Ein 79-jähriger Mann aus Schorndorf wurde am 09. Januar 2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Nachdem erste Ergebnisse einer rechtsmedizinischen Untersuchung damals den Verdacht ergaben, dass der Mann durch eine Gewalteinwirkung zu Tode kam, wurde bei der Kriminalpolizei Waiblingen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Durch die weiteren umfangreichen Ermittlungen unter enger Beteiligung der Gerichtsmedizin konnten die vorliegenden Verdachtsmomente mittlerweile ausgeräumt werden. Demnach verstarb der Mann nicht durch Fremdeinwirkung, sondern eines natürlichen Todes. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat zwischenzeitlich die Ermittlungsgruppe "Holzberg" aufgelöst und die Untersuchungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorgelegt.

Zum besseren Verständnis anbei noch die ursprüngliche Pressemeldung vom 18.01.2021 - 15:01 Uhr

Schorndorf: Mann tot aufgefunden - Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Am 9. Januar wurde in einem Wohnhaus im Wohngebiet "Holzberg" ein 79-jähriger Mann von Familienangehörigen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat daraufhin die Ermittlungen zu dem Todesfall übernommen. Aufgrund einer erfolgten rechtsmedizinischen Untersuchung muss derzeit von einer Gewalteinwirkung, welche zum Tod des 79-Jährigen führte, ausgegangen werden. Deshalb wurde von der Kriminalpolizei Waiblingen die "Ermittlungsgruppe Holzberg" zur Klärung der näheren Todesumstände eingerichtet. Die Ermittlungen dazu dauern an.

