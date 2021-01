Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Mann bedrohte Passanten und die Polizei - Feuerwehreinsatz - 52-Jähriger nach Bedrohungshandlung in Gewahrsam genommen - Unfälle

Backnang: 31-Jähriger bedrohte Passanten und die Polizei

Ein 54-jähriger Fußgänger verständigte am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr die Polizei, nachdem er von einem scheinbar betrunkenen Passanten beim Vorbeigehen gestoßen und bedroht wurde. Eine Polizeistreifte konnte kurze Zeit später den aggressiven Mann in der Straße Seehof mit einem Messer in der Hand antreffen. Der 31-jährige Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und bedrohte und beleidigte die Beamten. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen, entwaffnet und mit einer Handschließe fixiert. Gegen drei Bekannte des 31-Jährigen, die während des Einsatzes vor Ort gekommen waren, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung der Ausgangssperre eingeleitet.

Großerlach: Glätteunfall

Eine 21-jährige Nissan-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 19.35 Uhr die B 14 zwischen Großerlach und Sulzbach, als sie auf der schneebedeckten Straße in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Sie krachte zunächst gegen eine Leitplanke und schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende 26-jährige Opel-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß noch mit dem Pkw Nissan zusammen. Die Insassen blieben dabei unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Backnang: Auto contra Omnibus

Ein 52-jähriger unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehender Autofahrer verursachte am Mittwoch gegen 15 Uhr einen Verkehrsunfall. Infolge der berauschenden Mittel kam der Peugeot-Fahrer in der Manfred-von-Ardenne-Allee nach links ab und stieß mit einem entgegengekommenen Omnibus und einem geparkten Auto zusammen. Es entstand über 15.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der Führerschein des Autofahrers wurde zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Backnang: Marihuana sichergestellt

Ein 39-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Straße Büttenfeld von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei wurde Cannabis-Geruch wahrgenommen. Weil der Mann Drogen mit sich führt, wurde er vorläufig festgenommen. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich massiv und trat gegen die eingesetzten Beamten. Von der Polizei wurde letztlich ca. 15 Gramm Marihuana sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Handel mit Betäubungsmittel und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten wurde eingeleitet.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch die Fellbacher Straße in Richtung Bahnhof, als er von der Fahrspur abkam und einen geparkten Pkw Audi A6 streifte. Dabei verursachte er erheblichen Sachschaden und flüchtete anschließend. Hinweise zum Unfallgeschehen, welches sich zwischen 10.30 Uhr und 14.50 Uhr ereignete, nimmt die Polizei Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Feuerwehreinsatz

Mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Remshalden am Mittwochabend gegen 20:20 Uhr zu einem vermeintlichen Zimmerbrand in die Ringstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Isolierung im Abluftrohr des Holzofens entzündet hatte. Ob hierbei Sachschaden entstanden ist, ist bislang noch unklar, verletzt wurde zum Glück niemand.

Waiblingen-Neustadt: Polizisten mit Messer bedroht

Am Mittwochabend kam es gegen 20:45 Uhr in der Asylunterkunft am Bahnhofsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein gescheitertes Geschäft mit Betäubungsmitteln zwischen einem 52-jährigen Deutschen und einem 39-jährigen Iraner, welche die Asylunterkunft kurz zuvor aufgesucht hatten und mehreren Anwohnern der Unterkunft ursächlich hierfür gewesen sein. Während der Anzeigenaufnahme durch die Beamten zog der 52-Jährige ein Messer und bedrohte die Polizisten damit. Der Mann wurde von der Polizei überwältigt und festgenommen. Der aggressive Mann, der mit rund 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war, verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Während des gesamten Einsatzes und bei der Verbringung zum Polizeirevier beleidigte er die Beamten mehrfach. Zum Vorfall wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Das Polizeirevier Waiblingen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

