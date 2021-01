POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

Polizeipräsidium Aalen

Schrozberg: Streitende Männer

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr kam es in der Badtorstraße vor einer dortigen Bankfiliale zu einer Streiterei unter zwei Männern im Alter von 28 und 24 Jahren.

Der 28-Jährige stellte seinen jüngeren Kontrahenten zur rede, da dieser ihm anscheinend noch Geld schuldig sei. Aus einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung entwickelte sich ein Streit in dessen Verlauf die beiden Männer sich teilweise gegenseitig die Kleidung zerrissen. Als die beiden Streithähne bemerkten, dass Zeugen die Polizei verständigen, gingen beide flüchtig. Durch die eintreffenden Polizeistreifen konnten sie allerdings im Bereich des Rathauses angetroffen und kontrolliert werden. Beide Personen wiesen diverse Verletzungen auf, die jedoch nicht medizinisch versorgt werden mussten.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Donnerstag um 7 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Tiefenbacher Straße, an der Einmündung zur Nord-west-Umgehung. Ein 54-jähriger VW Lenker erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 41-jährige Ford-Lenkerin anhalten musste und fuhr auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Bühlertann: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstag um kurz vor 15 Uhr wurde in der Haller Straße ein Wohnungsbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stellte sich heraus, dass beim Befeuern eines Kaminofens die Türe nicht richtig verschlossen wurde und sich dadurch der Boden vor dem Ofen entzündete. Das Feuer konnte durch die Wohnungsbesitzerin noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

