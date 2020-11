Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Eisenstange auf Kopf geschlagen

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Montagabend (17.50 Uhr) gerieten zwei Männer auf dem auf dem Parkplatz eines Marktes am Eifelring in Streit. Im Verlauf dieses Streites schlug ein 41-jähriger Euskirchener seinem 23-jährigen Kontrahenten mit einer Eisenstange auf den Kopf. Danach setzte er sich in sein Fahrzeug und flüchtete vom Ort des Geschehens. Durch den Schlag wurde der 23-Jährige aus Euskirchen verletzt und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

