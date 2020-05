Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW verunfallt auf Ahlsener Straße

Hüllhorst (ots)

Am Mittwochabend hat ein 20-Jähriger mit einem BMW in Hüllhorst einen Unfall verursacht.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der junge Mann aus Bad Oeynhausen gegen 18 Uhr mit seinem Beifahrer (18) von der Holsener Straße kommend auf die Ahlsener Straße in Richtung Niedringhausen. Dort geriet der PKW auf feuchter Fahrbahn offenbar ins Schlingern, sodass der Heranwachsende die Kontrolle über den Wagen verlor. In der Folge prallte das Auto gegen einen Straßenbaum, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kam an der dortigen Leitplanke zum Stehen.

Da sich beide Insassen leicht verletzten, brachte man sie mit dem Rettungswagen ins Lübbecker Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Den nicht mehr fahrbereiten BMW schleppte man ab.

