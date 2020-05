POL-MI: Ungewollter Fahrradtausch: Dieb bestiehlt Portanerin

Polizei Minden-Lübbecke

Ungewollter Fahrradtausch: Dieb bestiehlt Portanerin

Porta Westfalica

Am Dienstagabend wurde eine Radfahrerin von einem unbekannten Radfahrer bestohlen. Dabei erbeutete dieser nicht nur Wertsachen, sondern auch das Fahrrad der Frau und hinterließ dabei sein eigenes Rad.

Als die 62-jährige Portanerin gegen 18.20 Uhr aus Minden kommend auf der Straße "An der Bahn" in Richtung Neesen fuhr, passierte sie kurz vor der Bahnüberführung im Bereich Mittelfeldstraße einen Mann, der an seinem Fahrrad stand. Wenig später überholte der Unbekannte die Frau mit seinem Fahrrad und versuchte die beige Handtasche aus dem Fahrradkorb der Radlerin zu entreißen. Als die Frau den Mann daran zu hindern versuchte, stürzten beide Radfahrer zu Boden. Dies nutzte der Mann, um der Portanerin das türkise Fahrrad der Marke Simplex ebenfalls zu stehlen und flüchtete mit der Handtasche in Richtung Kanzlers Weide. Sein silbernes Damenrad mit der Aufschrift "Active Alu" ließ er dabei zurück. Mit diesem setzte die Frau, die sich leicht verletzte, ihren Heimweg fort und rief die Polizei.

Der männliche Täter wurde von der Geschädigten als etwa 25-30 Jahre alt, gut 180 cm groß, schlank und mit roter Kapuzenjacke sowie heller Gesichtsmaske bekleidet beschrieben.

Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu ähnlichen Vorfällen in Minden. So wurde am Freitag in der Friedrich-Wilhelm-Straße eine 93-Jährige von einem Radfahrer bestohlen. Einen Tag später entriss ein Unbekannter von einem Fahrrad aus einer 17-jährigen Radfahrerin in Nähe des Grilleparks eine Tasche und floh. Die Pressemeldung hierzu findet sich unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/4593962

Mögliche Zusammenhänge der Taten sind derzeitiger Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Die Beamten fragen: Wer kennt das silberne Damenrad, welches der Täter hinterließ oder wer kann Angaben zum Besitzer des Rades machen? Hinweise zu den drei Taten bitte an die Polizei in Minden unter Telefon (0571) 88660.

