Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Riga-Ring

Soest (ots)

2.500 Euro Sachschaden und ein Heckschaden an einem grauen Opel Corsa zeugen von einer Unfallflucht am Montag (19. April) auf einem Parkplatz am Riga-Ring in Soest. Der Unfallschaden entstand in der Zeit zwischen 11.35 Uhr und 11.45 Uhr. Ob ein rangierender, weißer Lieferwagen mit dem Unfall in Verbindung steht, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

