POL-SO: Soest - Auseinandersetzung

Soest (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Werler und einem 46-jährigen Mann aus Bad Sassendorf kam es am Montag (19. April), gegen 17.45 Uhr, am Busbahnhof an der Bahnhofstraße. Nach ersten Erkenntnissen entbrannte der Streit zwischen den beiden alkoholisierten Männern aufgrund eines Einkaufes im Supermarkt. Der 46-Jährige soll hierbei seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und diesen mit dem Kopf gegen die Glasscheibe eines Bushaltestellenhäuschens gestoßen haben. Der Werler wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

