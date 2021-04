Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auto kommt von Straße ab

Stadtlohn (ots)

Ein Schwerverletzter und rund 25.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Stadtlohn. Ein 26-Jähiger war gegen 05.45 Uhr auf der Kreisstraße 33 aus Richtung Legden kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs. Ausgangs einer leichten Linkskurve geriet der Rosendahler nach rechts von der Straße, touchierte eine Leitplanke und kam schlussendlich im Straßengraben zum Stillstand. Der Beifahrer, ein 29-jähriger Rosendahler, verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

