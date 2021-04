Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beschädigungen an Schule

Rhede (ots)

Mutwillig haben Unbekannte am Wochenende in Rhede für Sachschaden gesorgt. Das Geschehen spielte sich im Umfeld einer Schule an der Büssingstraße ab: Die Täter zerstörten einen Aufsteller, verteilten Müll und beschädigten überdies einen Zaun und eine überdachte Sitzgelegenheit. Die Tat könnte sich am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr abgespielt haben: Ein Zeuge hatte zu diesem Zeitpunkt verdächtige Geräusche wahrgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

