Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Kollision zwischen Rettungsfahrzeug und Pkw

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr kam es an der Kreuzung Karlsruher Straße / Landesstraße 561 in Ettlingen zur Kollision zwischen einem Rettungsfahrzeug und einem Pkw. Hierbei wurden die Fahrer sowie eine im Rettungsfahrzeug befindliche Beifahrerin jeweils leicht verletzt. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Das Rettungsfahrzeug war im Rahmen einer Einsatzfahrt unterwegs. Mit Horn und Blaulicht ausgestattet fuhr der 23-jährige Fahrer trotz Rotlicht langsam in den oben genannten Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidierte er mit einem 52-jährigen VW-Fahrer, welcher dem Rettungsfahrzeug nicht den Vorrang einräumte.

