Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Enduro Fahrer verbotenerweise im Wald unterwegs

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 15.10.2020 gegen 13:00 Uhr konnte eine Zeugin in Bad Dürkheim, zwischen Ungeheuersee und Lindemannsruhe einen Motorradfahrer feststellen, der verbotswidrig auf den Waldwegen unterwegs war. Die Person war dunkel gekleidet und fuhr eine gelbe Enduro Maschine. Das Kennzeichen konnte sie aufgrund der starken Verschmutzungen leider nicht ablesen. Der Fahrer konnte durch die eingesetzten Polizeistreifen und das hinzugezogene Forstamt Bad Dürkheim nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

