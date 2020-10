Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Roller unter Alkoholeinwirkung geführt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 15.10.2020 gegen 11:00 Uhr konnte in der Gaustraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Motorrollers einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Während der Kontrolle konnte durch die Polizeibeamten Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Da der 66-Jährige nicht in der Lage war, den gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle durchzuführen, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinwirkung eingeleitet.

