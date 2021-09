Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Sonntag oder Montag (29./30.08.2021) mehrere Autos im Bereich der Rosentalstraße/Heerstraße zerkratzt. Die Täter beschädigten zwischen 13.00 Uhr am Sonntag und 13.00 Uhr am Montag mit einem unbekannten Gegenstand jeweils den vorderen rechten Kotflügel von zehn Autos und flüchteten anschließend unerkannt. Bislang sind der Polizei zehn Fälle bekannt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

