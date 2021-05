Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Rheinbrohl (ots)

Am Mittwochmittag entwendete eine 19-jährige Heranwachsende aus Neuwied kosmetische Artikel in einem Drogeriemarkt in Rheinbrohl. Als sie die Kasse passierte, löste die akustische Alarmanlage aus. Bei der sofortigen Überprüfung fanden Mitarbeiter das Diebesgut in einer Tasche.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell