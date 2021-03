Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

Am Freitag, 19.03.2021, in der Zeit zwischen 18.05 und 18.20 Uhr, hebelten Unbekannte ein rückwärtiges Fenster eines Hauses auf der Bruchstraße auf. Sie stiegen ein, durchsuchten das Haus und entwendeten drei Armbanduhren.

2.

Am Samstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, stellten die Inhaber eines Geschäfts auf der von-Galen-Straße einen Einbruch fest. Die Täter hatten ein zur Straße gelegenes Fenster aufgehebelt und gelangten so in Innere. Hier durchsuchten sie den Verkaufsraum und das angeschlossene Atelier und entwendeten vorgefundenes Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

