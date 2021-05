Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt und Drogeneinfluss

Horhausen (WW) (ots)

Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte in der Rheinstraße in Horhausen (WW) einen 27 - jährigen PKW Fahrer. Hierbei stellten die Beamten deutliche Beweisanzeichen fest, die einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum nahelegten. Dem Fahrer wurden die Weiterfahrt untersagt und in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell