Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

FlammersfeldFlammersfeld (ots)

Eine 31jährige Frau hatte ihren PKW BMW am 04.12.2020, 11.40h, auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Flammersfeld abgestellt. Als sie vom Einkauf zurückkehrte erwartete sie eine unschöne Überraschung. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte, vermutlich beim Ausparken, ihr Fahrzeug linksseitig erheblich beschädigt.(Schadenshöhe ca. 2500,-EUR). Sachdienliche Hinweise werden unter Tel.: 02681/9460 an die Polizeiinspektion Altenkirchen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstrasse 30

57610 Altenkirchen

Telefon: 02681-9460

www.wache.pialtenkirchen@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.wache.pialtenkirchen@polizei.rlp.de



