POL-PDNR: Pressemeldung der PI Betzdorf vom 06.12.2020

Gebhardshain - Ladendiebstahl aus Getränkemarkt Am 05.12.2020, ca. 16:00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl im Getränkemarkt Hoffmann in Gebhardshain. Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger versuchte eine Flasche Alkoholika zu entwenden. Nach Ansprache durch eine Verkäuferin flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung Ortsmitte und lies sein Diebesgut vor der Tür zurück. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Ca. 170 cm groß, kräftige Statur, dicke schwarze Jacke mit Fellbesatz, Fellmütze. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741 926-0.

Kirchen(Sieg) - Sachbeschädigung an Pkw Am 06.12.2020, gegen 00:15 Uhr wurden Zeugen durch Geräusche auf vermutlich zwei Randalierer in der Hauptstraße in 57548 Kirchen(Sieg) aufmerksam. Bei der Nachschau auf der Straße wurden Beschädigungen an einem dort abgestellten Pkw, Modell Fiat 500 in Höhe der Hausnummer 30 festgestellt. Es wurde der Lack an der Beifahrertür zerkratzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741 926-0.

Wissen - Familienstreit in Wohnhaus Am 06.12.2020, gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei Betzdorf zu einer lautstarken Auseinandersetzung in ein Wohnhaus in der Nassauer Straße in Wissen gerufen. Beim Eintreffen der Beamten konnte dort der renitente 41-jährige Bruder der Bewohnerin lokalisiert werden, der sich erst nach ebenso lautstarker Aufforderung und Androhung einer Elektroschockpistole beruhigte. Im Rahmen der nun folgenden Sachverhaltsklärung wurde ermittelt, dass es sich um eine kleine, familieninterne Geburtstagsfeier handelte die aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 41-Jährigen und seiner dort wohnhaften Schwester aus dem Ruder gelaufen war. Unter Vermittlung der Polizeibeamten beruhigten sich die Gemüter wieder, sodass seitens der Polizei keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden mussten.

