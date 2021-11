Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim-Bettingen: LKW-Plane aufgeschnitten und Kartons entwendet

Auf einem LKW-Parkplatz in Wertheim-Bettingen haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag die Planen an einem LKW aufgeschlitzt. Im Zeitraum von Montagabend, 19.30 Uhr bis Dienstagfrüh, 4 Uhr, schnitten sie mindestens fünf Löcher in die Abdeckung. Dann betraten die Unbekannten den Innenraum des Aufliegers und entwendeten Kartons von einer Palette. Nun sucht die Polizei Wertheim nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Auto mutwillig zerkratzt

Eine bereits zurückliegende Sachbeschädigung beschäftigt aktuell die Polizei Wertheim. Am Freitag, 15. Oktober, hatte eine unbekannte Person im Zeitraum von 15 Uhr bis 15.30 Uhr einen blauen Audi auf einem Supermarktparkplatz in der Breslauer Straße beschädigt. Durch die mit einem unbekannten Gegenstand herbeigeführten Kratzer an der linken Fahrzeugseite entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 bei der Polizei Wertheim zu melden.

