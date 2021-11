Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfallflüchtiger gefasst

Ein 47-Jähriger wurde beobachtet, wie er am Montagabend in Öhringen mit seinem Peugeot-Transporter einen geparkten Pkw beschädigte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Der Mann parkte sein Fahrzeug gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Steinsfeldle". Als er aus der Parklücke herausfuhr, kollidierte er mit einem daneben geparkten Audi. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Anschließend parkte der 47-Jährige seinen Transporter einige Parkplätze weiter. Durch einen Zeugen wurde dies beobachtet und er sprach den Mann an. Dieser lief dann zu Fuß weg, konnte aber durch die hinzugerufenen Beamten angetroffen werden. Der Peugeot-Fahrer hat keinen gültigen Führerschein und war außerdem alkoholisiert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Öhringen: Pkw zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Sonntag einen in Öhringen geparkten Audi. Das Fahrzeug stand zwischen 18 Uhr und 20 Uhr in einer Parkbucht im Haagweg gegenüber des Finanzamtes. Dort wurde die Beifahrertüre und die Motorhaube des Pkw beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946 940010, zu melden.

