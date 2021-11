Polizei Eschwege

POL-ESW: Schockanruf erfolgreich; mehrere tausend Euro betrügerisch erlangt

Eschwege (ots)

Im Zuge der bereits gestern veröffentlichen Warnungen (PM v. 11.11.21, 14:44 Uhr) im Zusammenhang mit betrügerischen Anrufen im Werra-Meißner-Kreis muss heute leider nachgemeldet werden, dass einer dieser Anrufe zu einer Vermögensverfügung von mehreren tausend Euro führte. Zunächst erhielt ein 78-Jähriger aus Eschwege gestern Mittag einen Anruf einer Frau, die sich als Tochter ausgab. In diesem Gespräch gab sie in weinerlichem Ton an, einen tödlichen Unfall mit mehreren Beteiligten verursacht zu haben. Dabei wären auch drei Kinder zu Tode gekommen. Danach wurde das Gespräch an eine weitere Frau weitergereicht, die sich als Polizistin ausgab. In der Folge wurde der Anruf an einem angeblichen Staatsanwalt weiter verbunden, der nunmehr eine Kaution forderte. Dabei wurde der Betrag von 40.000 EUR genannt. Zudem wurde noch nach Wertgegenstände gefragt. Durch die mehrfachen Anrufe unter Druck gesetzt, ließ sich der Geschädigte zunächst darauf ein Wertsachen in Form von Schmuckstücken an eine ihm unbekannte männliche Person zu übergeben. Diese Übergabe erfolgte auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner (nahe des Hubschrauberlandeplatzes). Der Abholer hatte angegrautes lockiges Haar und einen Bart. Nachdem der 78-Jährige wieder daheim war, erfolgten weitere Anrufe des angeblichen Staatsanwaltes, der sich als ein Herr Krüger ausgab. Dieser gab nunmehr an, dass die Wertsachen nicht ausreichen würden für die Kaution und fragte diesmal über das Bargeldvermögen nach, da sonst die Tochter in Haft gehen müsse. Daraufhin besorgte der 78-Jährige noch eine Bargeldsumme im unteren fünfstelligen Bereich bei einer Bank in Göttingen. In diesem Zusammenhang wurde er immer wieder angewiesen, dass Mobiltelefon nicht auszuschalten und den Anweisungen - insbesondere mit niemanden darüber zu sprechen - zu folgen. Diesmal erfolgte die Übergabe des Geldes in der Göttinger Innenstadt. Um Hinweise bittet in diesem Zusammenhang die Eschweger Kripo unter 05651/9250. Insbesondere um auffällige Beobachtungen auf dem Parkplatz der Klinikums Werra-Meißner, wo es zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr zur ersten Übergabe kam.

Präventionstipps Enkeltrick/ betrügerische Schockanrufe

- Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. - Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. - Geben Sie keine Auskünfte über ihr Vermögen oder ihre Kontodaten. - Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110. - Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

