POL-KN: (Reichenbach /Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte beschädigen Bienenstand, Polizei sucht Zeugen

Reichenbach /Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Samstag (30.10.2021) auf Mittwoch (3.11.2021) haben unbekannte Personen bei Reichenbach am Heuberg einen Bienenstand beschädigt. Sie haben diesen umgestoßen, sodass insgesamt vier Bienenstöcke, Futter und der Stand selbst beschädigt wurden. Der Bienenstand steht auf einer Wiese zwischen zwei befestigten Feldwegen am Waldrand im Gewann Aischwang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Wie viele Bienen den Sturz überlebt haben, kann der geschädigte Imker erst im Frühjahr sagen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen unter 07426 1240 entgegen.

