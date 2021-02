Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Gullydeckel komplett entwendet

Mönchengladbach (ots)

Den kompletten Diebstahl eines Gullydeckels, der auch als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zu bewerten ist, hat ein aufmerksamer Bürger am Sonntag, 21. Februar, gegen 11.30 Uhr in Wickrath auf der Hochstadenstraße bemerkt.

Eine Suche im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Der Bauhof wurde informiert, um die Sicherung der Gefahrenstelle vorzunehmen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

