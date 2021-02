Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Gullydeckel aus Halterungen genommen

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Bürger hat am Samstag, 20. Februar, gegen 8.10 Uhr am Morgen in Holt auf der Lilienthalstraße zwei von Unbekannten aus den Halterungen genommene Gullydeckel entdeckt und die Polizei alarmiert.

Es laufen nun Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

