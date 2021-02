Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall an der Monschauer Straße - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 18. Februar, zwischen 16 und 16.30 Uhr in Waldhausen auf dem Aldi-Parkplatz an der Monschauer Straße zugetragen hat, sucht die Polizei den flüchtigen Unfallverursacher.

Die noch unbekannte Person am Steuer eines ebenso unbekannten Fahrzeugs beschädigte beim Rangieren zwei andere geparkte Autos: Er oder sie schob einen weißen Kia, der in der benachbarten Parklücke stand, gegen einen blauen BMW.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

